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    5 asiste ulaşan Ghezzal, Caner Erkin'i yakaladı

    5 asiste ulaşan Ghezzal, Caner Erkin'i yakaladı

    Ankaragücü maçında Vida'ya asist yapan Rachid Ghezzal, toplam gol pası sayısını 5'e çıkardı. Cezayirli futbolcu, bu alanda Caner Erkin ile yarışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 09:28
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 09:56
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    Süper Lig'in 14. haftası, dün akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

    Alanyaspor'un puan kaybettiği, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada 3 puan parolasıyla sahaya çıkan Beşiktaş, Vida'nın attığı kafa golüyle rakibini 1-0 yenip, zirveye 1 adım daha yaklaştı.

    Hırvat stoperin attığı golün asistini yapan Beşiktaş'ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, asist sayısını 5'e çıkardı.

    5 asiste ulaşan Ghezzal, Caner Erkin i yakaladı #1

    CANER'İ YAKALADI

    Daha önce Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Erzurumspor maçlarında gol pası veren 28 yaşındaki oyuncu, Ankaragücü mücadelesinde yaptığı ortayla Caner Erkin'i yakaladı.

    Fenerbahçeli sol bekin de Ghezzal gibi 5 asisti bulunuyor.

    Asist krallığında son durum:

    Rachid Ghezzal: 5 asist
    Caner Erkin: 5 asist
    Efecan Karaca: 4 asist
    Edin Visca: 4 asist
    Güray Vural: 4 asist
    Angelo Sagal: 4 asist
    Mame Diouf: 4 asist
    Halil Akbunar: 4 asist
    Nacer Chadli: 3 asist
    Valentin Rosier: 3 asist

    5 asiste ulaşan Ghezzal, Caner Erkin i yakaladı #2

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