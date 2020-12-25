5 asiste ulaşan Ghezzal, Caner Erkin'i yakaladı

Ankaragücü maçında Vida'ya asist yapan Rachid Ghezzal, toplam gol pası sayısını 5'e çıkardı. Cezayirli futbolcu, bu alanda Caner Erkin ile yarışıyor.

Süper Lig'in 14. haftası, dün akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

Alanyaspor'un puan kaybettiği, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada 3 puan parolasıyla sahaya çıkan Beşiktaş, Vida'nın attığı kafa golüyle rakibini 1-0 yenip, zirveye 1 adım daha yaklaştı.

Hırvat stoperin attığı golün asistini yapan Beşiktaş'ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, asist sayısını 5'e çıkardı.

CANER'İ YAKALADI

Daha önce Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Erzurumspor maçlarında gol pası veren 28 yaşındaki oyuncu, Ankaragücü mücadelesinde yaptığı ortayla Caner Erkin'i yakaladı.

Fenerbahçeli sol bekin de Ghezzal gibi 5 asisti bulunuyor.

Asist krallığında son durum:



Rachid Ghezzal: 5 asist

Caner Erkin: 5 asist

Efecan Karaca: 4 asist

Edin Visca: 4 asist

Güray Vural: 4 asist

Angelo Sagal: 4 asist

Mame Diouf: 4 asist

Halil Akbunar: 4 asist

Nacer Chadli: 3 asist

Valentin Rosier: 3 asist