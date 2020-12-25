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- 5 asiste ulaşan Ghezzal, Caner Erkin'i yakaladı
5 asiste ulaşan Ghezzal, Caner Erkin'i yakaladı
- Haber Merkezi
- 25.12.2020 - 09:28
- Güncelleme : 25.12.2020 - 09:56
Süper Lig'in 14. haftası, dün akşam oynanan maçlarla tamamlandı.
Alanyaspor'un puan kaybettiği, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada 3 puan parolasıyla sahaya çıkan Beşiktaş, Vida'nın attığı kafa golüyle rakibini 1-0 yenip, zirveye 1 adım daha yaklaştı.
Hırvat stoperin attığı golün asistini yapan Beşiktaş'ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, asist sayısını 5'e çıkardı.
CANER'İ YAKALADI
Daha önce Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Erzurumspor maçlarında gol pası veren 28 yaşındaki oyuncu, Ankaragücü mücadelesinde yaptığı ortayla Caner Erkin'i yakaladı.
Fenerbahçeli sol bekin de Ghezzal gibi 5 asisti bulunuyor.
Asist krallığında son durum:
Rachid Ghezzal: 5 asist
Caner Erkin: 5 asist
Efecan Karaca: 4 asist
Edin Visca: 4 asist
Güray Vural: 4 asist
Angelo Sagal: 4 asist
Mame Diouf: 4 asist
Halil Akbunar: 4 asist
Nacer Chadli: 3 asist
Valentin Rosier: 3 asist