5 futbolcudan kötü haber! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması

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Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, 3 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

5 FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK

Bu maç öncesinde ise Trabzonspor'dan 5 futbolcu için sakatlık açıklaması geldi.

Bordo-mavili kulüp; Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol-Folcarelli ve Enis Destan'ın sakatlıkları nedeniyle Konyaspor maçının kadrosuna olmayacağını duyurdu.

"TEDAVİLERİNE BAŞLANMIŞTIR"

İşte o açıklama:

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir: "Futbolcularımız Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 26. haftasında deplasmanda oynayacağımız Tümosan Konyaspor maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

TRABZONSPOR'UN KONYASPOR MAÇI KAMP KADROSU