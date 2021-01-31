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5. golden sonra Aykut Kocaman
Hatayspor'a 5-1 yenilen Başakşehir'de, maçı tribünden izleyen yeni teknik direktör Aykut Kocaman, alınan farklı mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadı.
- Haber Merkezi
- 31.01.2021 - 09:51
Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir sahasında Hatayspor'u konuk etti.
Maç boyunca tel tel dökülen turuncu-lacivertliler, rakibine 5-1 mağlup oldu.
SIK SIK NOT ALDI
Karşılaşmayı locadan takip eden yeni teknik direktör Aykut Kocaman'ın, sık sık not aldığı ve yenilen 5. golün ardından büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
Bilindiği gibi İstanbul ekibi, geçtiğimiz cuma günü Okan Buruk ile yollarını ayırmıştı.