5 Ocak Çarşamba 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

5 Ocak Çarşamba 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11:30 Melbourne City - Wellington Phoenix AvustralyaFederasyon Kupası Bilyoner TV

11:45 Melbourne City - Adelaide United AvustralyaA Ligi Ertelendi Yayın Yok

11:45 Adelaide United - Melbourne Victory AvustralyaFederasyon Kupası Bilyoner TV 1

8:00 Cartagena - Valencia İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV

18:00 Eibar - Mallorca İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV

18:00 Leganes - Real Sociedad İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV

18:15 Atromitos - Volos YunanistanSüper Ligi Bilyoner TV

18:15 Lamia - AEK YunanistanSüper Ligi Bilyoner TV

20:30 PAOK - Panetolikos YunanistanSüper Ligi Bilyoner TV Futbol

20:30 Smyrnis - Olympiakos YunanistanSüper Ligi Bilyoner TV

20:45 Beşiktaş- Antalyaspor TFF Süper Kupa ATV

21:30 Linares - Barcelona İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV

22:00 Baleares - Celta Vigo İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV

22:00 Mirandes - Rayo Vallecano İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV

22:00 Valladolid - Real Betis İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV

22:30 Panathinaikos - Aris YunanistanSüper Ligi Bilyoner TV

22:45 Chelsea - Tottenham İngiltereLig Kupası Bein Sports 2, Bilyoner TV