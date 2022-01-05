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- 5 Ocak Çarşamba 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
5 Ocak Çarşamba 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 05.01.2022 - 10:59
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- 11:30 Melbourne City - Wellington Phoenix AvustralyaFederasyon Kupası Bilyoner TV
- 11:45 Melbourne City - Adelaide United AvustralyaA Ligi Ertelendi Yayın Yok
- 11:45 Adelaide United - Melbourne Victory AvustralyaFederasyon Kupası Bilyoner TV 1
- 8:00 Cartagena - Valencia İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV
- 18:00 Eibar - Mallorca İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV
- 18:00 Leganes - Real Sociedad İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV
- 18:15 Atromitos - Volos YunanistanSüper Ligi Bilyoner TV
- 18:15 Lamia - AEK YunanistanSüper Ligi Bilyoner TV
- 20:30 PAOK - Panetolikos YunanistanSüper Ligi Bilyoner TV Futbol
- 20:30 Smyrnis - Olympiakos YunanistanSüper Ligi Bilyoner TV
- 20:45 Beşiktaş- Antalyaspor TFF Süper Kupa ATV
- 21:30 Linares - Barcelona İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV
- 22:00 Baleares - Celta Vigo İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV
- 22:00 Mirandes - Rayo Vallecano İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV
- 22:00 Valladolid - Real Betis İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV
- 22:30 Panathinaikos - Aris YunanistanSüper Ligi Bilyoner TV
- 22:45 Chelsea - Tottenham İngiltereLig Kupası Bein Sports 2, Bilyoner TV
- 23:30 Alcoyano - Real Madrid İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV