5 oyuncu değişikliği hakkı EURO 2020'de de devam edecek

5 oyuncu değişikliği hakkı EURO 2020'de de devam edecek

UEFA, oyuncu değişikliği ve seyirci kısıtlamasıyla ilgili alınan kararları duyurdu.

Video konferans yöntemiyle yapılan UEFA yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, UEFA organizasyonlarındaki seyirci limiti uygulamasına son verildi.

Buna göre, maçlara yüzde kaç kapasiteyle seyirci alınacağına ilişkin karar yerel makamlar tarafından verilecek. Deplasman taraftarlarına yönelik yasak ise mayıs ayına kadar sürecek.

5 OYUNCU DEĞİŞTİRME HAKKI DEVAM EDECEK

Fikstür yoğunluğu nedeniyle getirilen beş oyuncu değişikliği uygulaması da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) ve 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde devam edecek.

Öte yandan, 2024 yılından sonraki UEFA kulüp organizasyonlarının formatına ilişkin karar, 19 Nisan'daki yönetim kurulu toplantısında verilecek.