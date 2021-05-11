Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur

Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur

Süper Lig'in 41. haftası geride kalırken kim nasıl şampiyon olur detaylar haberimizde...

Süper Lig'in 41. haftası geride kalırken şampiyon son hafta belli olacak.

42. haftada Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşılaşırken, Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe ise deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak.

Süper Lig'de son haftaya girilirken, Beşiktaş ve Galatasaray 81, Fenerbahçe ise 79 puanda.

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR

Süper Lig'de son haftaya girilirken Beşiktaş'ın şampiyon olması için rakiplerinin maçları da önemli rol oynuyor.

Beşiktaş son maçını kazanırsa şampiyonluğa çok yaklaşacak ancak, Galatasaray'ın da genel averajda siyah beyazlı ekibi yakalamaması lazım.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR

Süper Lig'in 41. haftasında en karlı çıkan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekibin şampiyon olması için mutlaka puan alması gerekiyor.

Galatasaray kazanır ve rakipleri puan kaybederse şampiyonluğunu ilan edecek. Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazanması durumunda genel averaja bakılacak.Bu durumda siyah-beyazlı ekip genel averajda üstün.

Galatasaray'ın averajda öne geçmek için son hafta mutlaka yemeden 4 gol atması gerekiyor.

Eğer genel averajda da durum eşitlenirse atılan gole bakılacak ve o durumda da Beşiktaş, Galatasaray'ın önünde.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında mutlak kazanmak zorunda. beraberlik veya mağlubiyet durumunda sarı-lacivertli ekibin şansı kalmıyor.

Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ise rakiplerinin mutlaka mağlup olması gerekiyor.