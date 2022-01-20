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    Galatasaray - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 18:55
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 19:57
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    Galatasaray - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri

    Galatasaray Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

    Galatasaray'ın stadında oynanacak maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bu akşam saat 20.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: İsmail, Yedlin, Alpaslan, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Ömer, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Donk, Eren, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Mortadha, Ahmet, Umut


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