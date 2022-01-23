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    Galatasaray - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Galatasaray - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor...
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 18:04
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    Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray, lider Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

    Galatasaray Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Bahattin Duran ile Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak üstlenecek.

    Ligde geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, haftaya liderin 24 puan gerisinde 13. sırada girdi.

    Bordo-mavili takım ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 51 puan topladı.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Fatih Öztürk; Boey, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram; Taylan, Berkan; Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem; Halil

    Trabzonspor: Uğurcan; Peres, Denswil, Vitor Hugo, Puchacz; Dorukhan, Berat Özdemir; Visca, Bakasetas, Nwakaeme; Cornelius


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