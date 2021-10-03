Rizespor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Rizespor'a konuk olacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.

Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 11 puanla haftaya 10. sırada girdi.

Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi ise 7 karşılaşmada aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin-Alpaslan-Nelsson-Van Aanholt, Berkan, Feghouli-Taylan-Cicaldau-Babel, Diagne

Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmén, Alberk, Dabo, Yasin, Boyd, Alper, Bolasie, Rémy