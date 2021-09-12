Fenerbahçe-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk edecek.

MAÇ SAAT 17.00'DE

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

Ligde yaptığı 3 maçı da kazanan Fenerbahçe, haftaya 9 puan ve averajla 2. sırada girdi. Bu müsabakalarda 5 kez fileleri havalandıran ve kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertli takım, Sivasspor'a üstünlük kurarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

Oynadığı müsabakalarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 4. hafta öncesi 1 puanla 16. sırada yer aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Luiz Gustavo, Mert Hakan, Novak, Mesut Özil, Diego Rossi, Berisha

Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Uğur Çiftçi, Azubuike, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Max Gradel, Jorge Felix, Yatabare