Euro
10.012
0.19%
Dolar
8.4557
0.22%
Altın
486.11
-0.14%
Borsa
1.439
-0.96%
Bitcoin
384.424
0.42%
EXEN Coin
25.18
4.35%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Fenerbahçe-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2021 - 09:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk edecek.

    MAÇ SAAT 17.00'DE

    Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

    Ligde yaptığı 3 maçı da kazanan Fenerbahçe, haftaya 9 puan ve averajla 2. sırada girdi. Bu müsabakalarda 5 kez fileleri havalandıran ve kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertli takım, Sivasspor'a üstünlük kurarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

    Oynadığı müsabakalarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 4. hafta öncesi 1 puanla 16. sırada yer aldı.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Luiz Gustavo, Mert Hakan, Novak, Mesut Özil, Diego Rossi, Berisha

    Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Uğur Çiftçi, Azubuike, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Max Gradel, Jorge Felix, Yatabare

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir