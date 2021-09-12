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Fenerbahçe-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 12.09.2021 - 09:11
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk edecek.
MAÇ SAAT 17.00'DE
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.
Ligde yaptığı 3 maçı da kazanan Fenerbahçe, haftaya 9 puan ve averajla 2. sırada girdi. Bu müsabakalarda 5 kez fileleri havalandıran ve kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertli takım, Sivasspor'a üstünlük kurarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.
Oynadığı müsabakalarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 4. hafta öncesi 1 puanla 16. sırada yer aldı.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Luiz Gustavo, Mert Hakan, Novak, Mesut Özil, Diego Rossi, Berisha
Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Uğur Çiftçi, Azubuike, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Max Gradel, Jorge Felix, Yatabare