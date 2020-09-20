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    Başakşehir-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Yeni sezona başarılı bir başlangıç yapan Galatasaray, zorlu Başakşehir deplasmanında 3 puan arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2020 - 17:45
    • Güncelleme : 20.09.2020 - 17:45
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    Başakşehir-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Yeni sezonda Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı ilk 2 maçı kazanan Galatasaray, Başakşehir karşısında deplasmanda oynayacağı zorlu mücadeleden de galibiyet istiyor.

    Süper Lig’in ikinci haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray’da moraller yerinde.

    Ligin ilk maçında Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, UEFA 2. Ön Eleme Turu’nda da Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü’yü de 3-1 ile geçip, tur atladı.

    SON ŞAMPİYON, LİGE KÖTÜ BAŞLADI

    2020-2021 sezonu deplasmanda açan turuncu-lacivertli takım, ligin yeni takımlarından Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu.

    İLK 11'LER

    Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Demba Ba

    Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli, Belhanda, Falcao

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