Başakşehir-Galatasaray maçının ilk 11'leri

Yeni sezona başarılı bir başlangıç yapan Galatasaray, zorlu Başakşehir deplasmanında 3 puan arıyor.

Yeni sezonda Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı ilk 2 maçı kazanan Galatasaray, Başakşehir karşısında deplasmanda oynayacağı zorlu mücadeleden de galibiyet istiyor.

Süper Lig’in ikinci haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray’da moraller yerinde.

Ligin ilk maçında Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, UEFA 2. Ön Eleme Turu’nda da Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü’yü de 3-1 ile geçip, tur atladı.

SON ŞAMPİYON, LİGE KÖTÜ BAŞLADI

2020-2021 sezonu deplasmanda açan turuncu-lacivertli takım, ligin yeni takımlarından Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Demba Ba

Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli, Belhanda, Falcao