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Başakşehir-Galatasaray maçının ilk 11'leri
- Haber Merkezi
- 20.09.2020 - 17:45
- Güncelleme : 20.09.2020 - 17:45
Yeni sezonda Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı ilk 2 maçı kazanan Galatasaray, Başakşehir karşısında deplasmanda oynayacağı zorlu mücadeleden de galibiyet istiyor.
Süper Lig’in ikinci haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray’da moraller yerinde.
Ligin ilk maçında Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, UEFA 2. Ön Eleme Turu’nda da Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü’yü de 3-1 ile geçip, tur atladı.
SON ŞAMPİYON, LİGE KÖTÜ BAŞLADI
2020-2021 sezonu deplasmanda açan turuncu-lacivertli takım, ligin yeni takımlarından Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu.
İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Demba Ba
Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli, Belhanda, Falcao