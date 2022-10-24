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- Hatayspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Hatayspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
- 24.10.2022 - 08:30
- Güncelleme : 24.10.2022 - 11:24
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports'tan yayınlanacak.
Ligde oynadığı son maçta Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 19 puanla ligin 5. sırasında bulunuyor.
Ev sahibi Hatayspor ise 7 puanla 18. basamakta yer alıyor.
Eksikler
Sakatlığını atlatan Weghorst kadroya dahil edildi. Tedavileri süren Ghezzal, Saiss ve Emrecan forma giyemeyecek.
Hatayspor’da kırmızı kart cezalısı Simon Falette forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak Öksüz, Kaan Kanak, Onur Ergün, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Lobjanidze, Bertuğ Özgür Yıldırım
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Salih, Souza, Gedson, Muleka, Cenk, N’Koudou