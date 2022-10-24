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    Hatayspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak.
    • 24.10.2022 - 08:30
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 11:24
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    Hatayspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports'tan yayınlanacak.

    Ligde oynadığı son maçta Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 19 puanla ligin 5. sırasında bulunuyor.

    Ev sahibi Hatayspor ise 7 puanla 18. basamakta yer alıyor.

    Eksikler

    Sakatlığını atlatan Weghorst kadroya dahil edildi. Tedavileri süren Ghezzal, Saiss ve Emrecan forma giyemeyecek.

    Hatayspor’da kırmızı kart cezalısı Simon Falette forma giyemeyecek.

    Muhtemel 11'ler

    Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak Öksüz, Kaan Kanak, Onur Ergün, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Lobjanidze, Bertuğ Özgür Yıldırım

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Salih, Souza, Gedson, Muleka, Cenk, N’Koudou


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