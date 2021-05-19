Şampiyon kupasına kavuşuyor

Süper Lig’in şampiyonu Beşiktaş, şampiyonluk kupasını bu akşam kaldıracak.

Spor Toto Süper Ligi’ni lider tamamlayıp mutlu sona ulaşan Beşiktaş’ta şampiyonluk kupası için tören düzenlenecek.

İzmirden elinde iki kupayla dönen Beşiktaş’ta kutlamaların detayları belli oldu. 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamasında Mustafa Sandal, Murat Boz, Hülya Avşar ve Simge Sağın mini konserler verecek.Vodafone Park’ta lazer gösterisi de düzenlenecek.

19 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek tören saat 19.03’te başlayacak. Program saat 21.15’te sona erecek. Yayıncı kuruluşun naklen yayınlacağı törene koronavirüs pandemisi nedeniyle seyirci alınmayacak.

Beşiktaş kulübü normalleşmenin ardından özel bir törenle kupanın taraftarlarla buluşturulacağını da açıkladı. Beşiktaşlı taraftarların İstanbul Boğazı’nda teknelerle yapmak istediği şampiyonluk turuna ise İstanbul Valiliği’nden izin çıkmadı.