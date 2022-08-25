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    Dele Alli, İstanbul'a geldi

    Beşiktaş'ın Everton'dan transfer etmek için görüşmelerde bulunduğu İngiliz futbolcu Dele Alli, İstanbul'a geldi.
    • 25.08.2022 - 09:13
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    Dele Alli, İstanbul'a geldi

    Atatürk Havalimanı'na gelen 26 yaşındaki futbolcuyu, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri ve taraftarlar karşıladı.

    Taraftarlar, İngiliz futbolcu lehine tezahüratta bulunurken, Dele Alli de siyah-beyazlılara üçlü çektirip, çok sevilen gol sevincini de yapmayı ihmal etmedi.

    Dele Alli, İstanbul a geldi #1

    Taraftarlar pasaport kontrolünün ardından havalimanından ayrılan Dele Alli'ye üçlü çektirdi. Siyah-beyazlılar ayrıca oyuncuya Beşiktaş atkısı hediye etti.

    Beşiktaş'ın, İstanbul'da yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından orta sahada görev yapan futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

    Dele Alli, İstanbul a geldi #2

    Transfer detayları

    Beşiktaş'ta bir süredir gündemde olan Dele Alli transferinde mutlu sona ulaşıldı. Siyah-beyazlılar yıldız ismi Everton'dan 1 yıllığına kiraladı.

    Beşiktaş bu kiralama için Everton'a bir ödeme yapmayacak.

    Siyah-beyazlılar Dele Alli'nin bonservisi için ocak ayına kadar 6 milyon Euro, sezon sonu ise 8 milyon Euro ücret ödeyerek kadrosuna katabilecek. 26 yaşındaki futbolcu, 37 kez İngiltere Milli Takım formasını giydi.

    Dele Alli, İstanbul a geldi #3


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