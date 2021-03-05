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    Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri

    TFF, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. Lider Galatasaray'ın, Sivasspor ile yapacağı maçı Ali Şansalan yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2021 - 11:54
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 12:11
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    Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor...

    Türkiye Futbol Federasyonu, 29. hafta maçlarını yönetecek olan hakemleri resmi internet sitesinden açıkladı.

    İşte 4 büyüklerin maçlarında düdük çalacak hakemler:

    Beşiktaş - Gaziantep FK : Mete Kalkavan
    Galatasaray - Sivasspor: Ali Şansalan
    Trabzonspor - Alanyaspor: Suat Arslanboğa
    Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

    Süper Lig de 29. haftanın hakemleri #1

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