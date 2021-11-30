Volkan Demirel'den Pereira'ya tepki

Fenerbahçe'nin Göztepe beraberliğinin ardından Volkan Demirel, Pereira'yı Sosa'yı oynatmadığı için eleştirdi.

Süper Lig'in 14. haftası geride kalırken Fenerbahçe, Göztepe ile berabere kalarak zirve yarışında büyük yara aldı.

Sarı-lacivertlilerin Göztepe beraberliğinin ardından yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu.

Demirel, Pereira'yı eleştirerek, "Fenerbahçe oynadığı oyunu domine edemiyor. Musluktan bazen su gelir bazen gelmez kesik kesik akar ya, Fenerbahçe de öyle. Bazen varlar, bazen tamamen yoklar.

İrfan Can Kahveci asist yapmış, iyi de oynamış. Her dakika skora katkı yapabilecek bir oyuncunun 70. dakikada oyundan çıkmasına anlam veremiyorum.

"BU KADROYLA BURALARDA OLUNMAMALIYDI"

Geçen sene, Emre ile çalışmaya başladığımızda Sosa'yı oynatmaya başladık ve top daha fazla bizde kaldı. Futbol, futbol oynamayı bilenlerle oynanır.

Bu kadroyla buralarda olunmamalı. İlk yarıdaki oyundan sadece Vitor Pereira memnun herhalde. Fenerbahçe'yi izlerken mutsuz oluyorum. Sosa'nın ilk 11'de başladığı maçlarda Fenerbahçe sadece bir kez mağlup olmuş.

Crespo, bence bugün maçın yıldızıydı. İkinci sıraya da İrfan'ı yazabiliriz. Rakibin hocasına sorsak o da İrfan'ı çıkartırdı. Vitor da öyle yaptı." ifadelerini kullandı.