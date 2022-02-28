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    Kasımpaşa - Fenerbahçe - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 27. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 19:56
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 20:49
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    İlk yarı sonucu: Kasımpaşa 0-1 Fenerbahçe

    20' Valentin Eysseric'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Devam eden atakta Florent Hadergjonaj'ın ceza sahası dışından vuruşu farklı şekilde dışarıya gitti.

    11' Sol kanatta topla buluşan Ben Ouannes, Osayi'den sıyrılmak isterken rakibine faul yaptı. Fenerbahçe kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak.

    10' Kasımpaşa'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Fenerbahçe savunması topu karşıladı.

    6' Gol... Kasımpaşa 0-1 Fenerbahçe (Zajc)

    1' Maç başladı.

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Maçı beIN Sports 1 naklen yayınlıyor.

    İLK 11'LER

    Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Aabid, Fall, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin, Umut Bozok

    Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, İrfan Can, Rossi, Arda Güler, Berisha


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