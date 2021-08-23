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    Galatasaray-Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 2. haftasının kapanış maçında Galatasaray, Hatayspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 08:59
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 09:40
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    Galatasaray-Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında bugün Hatayspor ile karşılaşacak.

    Türk Telekom Stadı'nda devam eden zemin yenileme çalışmaları nedeniyle karşılaşma, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede, hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

    İlk haftada deplasmanda ligin yeni takımlarından Giresunspor'u 2-0 yenen sarı-kırmızılılar, bu sezon ev sahibi olarak ilk Süper Lig müsabakasına çıkacak.

    Hatay temsilcisi ise sezonun ilk maçında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

    MUHTEMEL 11’LER

    Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne

    Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Adekugbe, Burak, Onur, Ribeiro, Emre Çolak, Boudjema, Kamara, Diouf, Louis

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