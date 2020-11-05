Abdullah Avcı Trabzonspor'a doğru

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı ile yaptıkları ilk görüşmenin olumlu sonuçlandığını söyledi.

Eddie Newton ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Trabzonspor'da birçok isim gündeme gelirken, Başkan Ahmet Ağaoğlu tercihini yaptı.

Takımın başına Abdullah Avcı'yı getirmek isteyen Ağaoğlu, tecrübeli teknik adamla yaptıkları görüşmeyi anlattı.

Başkan ayrıca, Tamer Tuna'nın gündemlerinde olmadığını söyledi.

"İLK GÖRÜŞME OLUMLU SONUÇLANDI"

TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu, "Tamer Tuna ile hiç görüşmedik. Abdullah Avcı ile yapılan ilk görüşmeler olumlu sonuçlandı." dedi.

Tarafların, ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor.