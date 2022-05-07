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    Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2022 - 08:37
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    Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk olacak.

    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Özgür Ertem yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi sonucunda 47 puan elde etti. Sarı-kırmızılı takım, 35. haftayı averajla 13. sırada bitirdi.

    Başakşehir ise 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 60 puan topladı. Turuncu-lacivertli takım, yeni haftaya 4. sırada başladı.

    İlk 11'ler

    Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Trezeguet, Gulbrandsen

    Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Semih, van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis


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