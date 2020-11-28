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    Rizespor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    10. haftada oynanacak karşılaşmada Galatasaray, deplasmanda Rizespor'un konuğu olacak.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2020 - 17:56
    • Güncelleme : 28.11.2020 - 18:08
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    Rizespor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Rizespor'a konuk oluyor.

    Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

    Galatasaray, oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlik elde edip, topladığı 17 puanla 3. sırada yer aldı.

    Ligde bir haftayı bay geçen Rizespor ise 8 maçta aldığı 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ligde 9. basamağa yerleşti.

    İLK 11'LER

    Rizespor: Gökhan, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Samudio, Skoda, Donsah, Emir, Melnjak, Moroziuk, Meriah

    Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Oğulcan, Feghouli, Diagne

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