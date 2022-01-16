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    Hatayspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Fatih Terim'i gönderen Galatasaray, Domenec Torrent'le ilk maçına Atakaş Hatayspor deplasmanında çıkıyor. Sarı-kırmızılıların kazanmaktan başka çaresi yok.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2022 - 09:01
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    Hatayspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Giresunspor mağlubiyetinin ardından çalkantılı bir hafta geçiren Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırmış ve bir gün sonra Domenec Torrent'i takımın başına getirmişti.

    İspanyol teknik adamla ilk maçına bugün Hatayspor karşısında çıkacak olan sarı-kırmızılıların tek amacı 3 puan almak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Sadık Baş, Fatih Kurucuk, Falette, Bülent Cevahir, Kamara, Sackey, Saint-Louis, Lobzhanidze, Diouf, Muhammed Mert

    Galatasarayİsmail, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Oğulcan, Halil



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