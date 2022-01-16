Hatayspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Fatih Terim'i gönderen Galatasaray, Domenec Torrent'le ilk maçına Atakaş Hatayspor deplasmanında çıkıyor. Sarı-kırmızılıların kazanmaktan başka çaresi yok.

Giresunspor mağlubiyetinin ardından çalkantılı bir hafta geçiren Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırmış ve bir gün sonra Domenec Torrent'i takımın başına getirmişti.

İspanyol teknik adamla ilk maçına bugün Hatayspor karşısında çıkacak olan sarı-kırmızılıların tek amacı 3 puan almak.

MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Sadık Baş, Fatih Kurucuk, Falette, Bülent Cevahir, Kamara, Sackey, Saint-Louis, Lobzhanidze, Diouf, Muhammed Mert

Galatasaray: İsmail, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Oğulcan, Halil



