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Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.
- Haber Merkezi
- 22.12.2021 - 18:59
- Güncelleme : 22.12.2021 - 19:01
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Burak Bekaroğlu, Caner, Biglia, Karamoh, Adnan, Bertolacci, Ahmet Musa, Pesic
Fenerbahçe: Berke, Kim Min-Jae, Szalai, Novak, Nazım, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Mesut Özil, Enner Valencia