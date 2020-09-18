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    Gökhan Töre Beşiktaş'ta

    Beşiktaş Kulübü, Gökhan Töre ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • DHA
    • 18.09.2020 - 19:13
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    Gökhan Töre Beşiktaş'ta

     

    Beşiktaş Kulübü, Gökhan Töre'yi renklerine bağladığını açıkladı.

    Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2013-19 yılları arasında da formamızı giymiş tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile sözleşme imzalamıştır. 2015-16 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan Töre’ye yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

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