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Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ilk 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
- 18.09.2022 - 19:01
Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Ligin 5. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, 6. haftayı ise bay geçmişti. Jorge Jesus'un öğrencileri, haftaya 10 puanla 7. sırada girdi. Son maçında UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor engelini geçerek milli maç arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Alioski, Szalai, Gustavo, Ferdi, Arao, Crespo, Emre Mor, Rossi, Pedro, Valencia
Alanyaspor'un ilk 11'i açıklanmamıştır.