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Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.
- Haber Merkezi
- 19.09.2021 - 14:52
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.
Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray - Alanyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Galatasaray'ın geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberliği, Akdeniz temsilcisinin ise ikişer galibiyet ve yenilgisine karşılık 6 puanla bulunuyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil
Alanyaspor: