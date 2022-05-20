Petrol
111.53
-0.46%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
482.581
1.05%
BTXN Coin
13.26
-9.73%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Antalyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, deplasmanta Antalyaspor'a konuk oluyor.
    • 20.05.2022 - 08:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

    Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Antalyaspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla son haftaya 11. sırada girdi.

    Futbolcu olarak başladığı sezonu futbol sorumlusu olarak tamamlayacak Nuri Şahin'in yönetiminde 15 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip ise, 58 puanla 7. sırada bulunuyor.

    Muhtemel 11'ler

    Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Bahadır, Naldo, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Adriano, Doğukan, Haji Wright

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Pulgar, Kerem, Babel, Gomis


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Finlandiya'dan Türkiye'ye boykot çağrısı
    Dünya

    Finlandiya'dan Türkiye'ye boykot çağrısı

    Sancaktepe'de cipin çarptığı çocuğun kurtuluşu
    3. Sayfa

    Sancaktepe'de cipin çarptığı çocuğun kurtuluşu

    Görüş Bildir