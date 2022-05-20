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- Antalyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Antalyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
- 20.05.2022 - 08:37
Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.
Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Antalyaspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla son haftaya 11. sırada girdi.
Futbolcu olarak başladığı sezonu futbol sorumlusu olarak tamamlayacak Nuri Şahin'in yönetiminde 15 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip ise, 58 puanla 7. sırada bulunuyor.
Muhtemel 11'ler
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Bahadır, Naldo, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Adriano, Doğukan, Haji Wright
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Pulgar, Kerem, Babel, Gomis