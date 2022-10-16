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    Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.
    • 16.10.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 08:54
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    Süper Lig'in 10. haftasındaki dev kapışmada Beşiktaş ile Trabzonspor İstanbul'da kozlarını paylaşıyor.

    Dolmabahçe'de oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılığını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Nefes kesen mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Beşiktaş ligde ikinci sırada

    Ligde 3 haftalık galibiyet hasretine geride kalan hafta Giresunspor deplasmanında son veren siyah-beyazlıların 18 puanı bulunuyor. Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, averajla Adana Demirspor'un ardından puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor. 17 puana sahip Trabzonspor ise 7. basamakta bulunuyor.

    Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11 leri #1

    Trabzonspor Avrupa'dan moralli geldi

    Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco karşısında 4-0'lık galibiyetle moral bulan Karadeniz ekibi, ligde en son sahasındaki Kasımpaşa beraberliğini telafi etmek istiyor.

    Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11 leri #2

    Eksikler

    Beşiktaş'ta Saiss ile Emrecan Uzunhan'ın sakatlıkları bulunuyor. Öte yandan sakatlığı düzelen Salih Uçan'ın forma verilmesi halinde oynaması beklenirken Gedson Fernandes ise ceza sınırında bulunuyor.

    Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Edin Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor. Hüseyin Türkmen'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

    Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11 leri #3

    Muhtemel 11'ler

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez


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