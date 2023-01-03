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    Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.
    • 03.01.2023 - 19:03
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 19:57
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    Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile karşılaşıyor. Corendon Airlines Park’ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

    Antalyaspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Koray Gençerler.

    İlk 11'ler

    Antalyaspor: Alperen Uysal, Güray Vural, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Cemali Sertel, Ufuk Akyol, Fernando, Fredy, Luiz Adriano, Haji Wright

    Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Lincoln, King, Batshuayi


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