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Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.
- 03.01.2023 - 19:03
- Güncelleme : 03.01.2023 - 19:57
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile karşılaşıyor. Corendon Airlines Park’ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Antalyaspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Koray Gençerler.
İlk 11'ler
Antalyaspor: Alperen Uysal, Güray Vural, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Cemali Sertel, Ufuk Akyol, Fernando, Fredy, Luiz Adriano, Haji Wright
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Lincoln, King, Batshuayi