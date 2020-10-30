- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fatih Karagümrük, Erzurumspor'u 5-1 mağlup etti
Fatih Karagümrük, Erzurumspor'u 5-1 mağlup etti
- AA
- 30.10.2020 - 22:37
Süper Lig'in 7. hafta maçında Fatih Karagümrük, ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 mağlup etti.
58. dakikada İbrahim Akdağ'ın sağdan ortasında müsait durumdaki Donald'ın kafa vuruşunda, kaleci topu dışarı çeldi.
61. dakikada sağdan çizgiye inan Emrah Başsan'ın yerden pasında penaltı noktasında topla buluşan Obertan'ın şutunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan dışarı çıktı.
71. dakikada Fatih Karagümrük farkı 4'e çıkardı. Sabo'nun pasında topla ceza sahasının sağ çaprazında buluşan Ndao, dar açıda olmasına rağmen uzak köşeye vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.
77. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında Chahechouhe topa kafasıyla sert vurdu, ancak kaleci meşin yuvarlağı dışarı çeldi.
90. dakikada Erzurumspor farkı 3'e indirdi. Schwechlen'in sağdan pasında topla buluşan Ricardo Gomes, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1
SABO SKORU BELİRLEDİ
90+1. dakikada Fatih Karagümrük 5. golü attı. Soldan çalımlara çizgiye kadar inen Darri, topu ceza sahası dışındaki Sabo'ya bıraktı. Müsait durumdaki Sabo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 5-1.
Mücadele Fatih Karagümrük'ün 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.