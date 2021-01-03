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Kayserispor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş'ı ağırlıyor.
- Haber Merkezi
- 03.01.2021 - 07:06
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Kayserispor: İsmail, Kvrzic, Oğuzhan, Sapunaru, Behich, Ackah, Campanharo, Lennon, Emre Demir, Henrique, Kanga
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, N'Koudou, Larin, Güven