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Ankaragücü - Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor.
- 04.09.2022 - 20:42
- Güncelleme : 04.09.2022 - 21:31
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetirken mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Lige iyi bir başlangıç yapıp 3 galibiyet 1 beraberlikle 10 puan toplayıp 4.haftayı lider bitiren siyah-beyazlılar iyi gidişatı sürdürmeyi hedefliyor.
İlk 11'ler
Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Mujakic, Atakan, Oğuz, Tolga, Beridze, Zahid, Pedrinho, Ariyibi, Macheda
Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Dele Alli, Muleka, N'Koudou, Weghorst