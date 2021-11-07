Fenerbahçe-Kayserispor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserisporla 2-2 berabere kaldı.

Maç sonucu: Fenerbahçe 2-2 Kayserispor

90+8 Gol... Fenerbahçe 2-1 Kayserispor (Mesut)

85' Gol… Fenerbahçe 1-2 Kayserispor (Zajc)

77' Ceza sahası dışı sol çaprazndan kullanılan serbest vuruşta Berisha vuruşunu yaptı, top üst direkten geri döndü.

61' Gol… Fenerbahçe 0-2 Kayserispor (Gavranovic)

51' Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Mert Hakan ortaladı, ön direkte Tisserand tek vuruş yaptı fakat top yan direkten auta çıktı.

46' Fenerbahçe'de ikinci yarının başında Serdar Dursun, Pelkas ve Novak; Nazım Sangare, Meyer ve Szalai'nin yerine oyuna dahil oldu.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-1 Kayserispor

39' Gol… Fenerbahçe 0-1 Kayserispor (Kolovetsios)

33' Fenerbahçe'de İrfan Can penaltıyı kaçırdı

24' Sağ kanada yakın bölgeden serbest vuruşu kullanan Emrah ortayı yaptı, ceza sahası içinde Kemen kafayı vurdu top üstten auta gitti.

17' Sağ kanattan kullanılan kornerde İrfan Can ortayı yaptı, kale sahası içinde Kolovetsios topu kafayla uzaklaştırdı.

16' Zajc ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, savunmadan seken top kornere gitti.

8' Ferdi sol kanattan topu ceza sahasına çevirdi, savunmada Kolovetsios topa ayak koydu.

6' Min-Jae ile kaleci Berke arasında yaşanan anlaşmazlığı iyi değerlendiren Gavranovic Berke'yi geçip sol kanattan boş kaleye vuruşunu yaptı ama top yan ağlarda kaldı.

3' Kemen sol kanattan son çizgiye inmek istedi fakat topu oyun alanında tutamadı. Aut.

1' Maç başladı.

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Kayserispor kozlarını paylaştı.

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetti. Mücadele beIN Sports ekranlarından yayınlandı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Szalai, Tisserand, Nazım, Ferdi, Zajc,Mert Hakan, Meyer, İrfan Can, Berisha

Kayserispor: Lung, Carole, Majid, Kolovetsios, Ramazan, İbrahim, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic