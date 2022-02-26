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Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...