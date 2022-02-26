Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
541.714
-0.97%
BTXN Coin
39.99
0.15%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 4 C

    Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 10:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Türkiye'de Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı, 27. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

    Süper Lig'de zor günler geçiren ve puan tablosunda 32 puanla 13. sırada yer alan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

    Teknik direktör değişikliğine rağmen istediği sonucu elde edemeyen sarı kırmızılılar, 3 puan hedefiyle sahada olacak.

    23 puanla 18. sırada yer alan Rizespor da alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor. Futbolseverler ise Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

    Peki, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

    GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı, 27 Şubat Pazar günü saat 20.00'de başlayacak ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda oynanacak.

    Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.


    İlginizi Çekebilir

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Saha Komutanı: Bayraktarları beğendiniz mi?
    Dünya

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Saha Komutanı: Bayraktarları beğendiniz mi?

    Yaşar Kemal'in anısına konser düzenlenecek
    Kültür Sanat

    Yaşar Kemal'in anısına konser düzenlenecek

    Görüş Bildir