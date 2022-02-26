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- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 26.02.2022 - 10:13
Türkiye'de Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı, 27. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
Süper Lig'de zor günler geçiren ve puan tablosunda 32 puanla 13. sırada yer alan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
Teknik direktör değişikliğine rağmen istediği sonucu elde edemeyen sarı kırmızılılar, 3 puan hedefiyle sahada olacak.
23 puanla 18. sırada yer alan Rizespor da alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor. Futbolseverler ise Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalar yapıyor.
Peki, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı, 27 Şubat Pazar günü saat 20.00'de başlayacak ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda oynanacak.
Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.