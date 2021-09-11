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    Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri

    Milli aranın ardından Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş, Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2021 - 19:01
    • Güncelleme : 11.09.2021 - 19:08
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    Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

    Karşılaşma saat 20:00'da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

    Beşiktaş, zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Zorlu maçtan puan kaybı yaşamadan ayrılmak isteyen Yeni Malatyaspor ise galibiyet hedefliyor.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Jose, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Nkoudou, Batshuayi

    Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Sadık, Semih, Wallace, Haddadi, Mustafa, Aabid, Jospin, Ndong, Adem, Kubilay

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