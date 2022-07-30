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    Fenerbahçe'nin toplam borcu

    Fenerbahçe'nin toplam borcu

    Fenerbahçe'nin toplam borcu 6 milyar 423 milyon TL olarak açıklandı.
    • 30.07.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 12:52
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    Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde sürüyor.

    Genel sekreter Burak Kızılhan'ın açıklamalarının ardından kürsüye çıkan Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu faaliyet raporunu okudu.

    6.4 milyar lira

    Mehmet Vodina, Fenerbahçe Kulübü'nün borcunun 31 mart 2022 yılı itibarıyla 6 milyar 423 milyon TL olduğunu açıkladı.

    Fenerbahçe nin toplam borcu #1


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