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    Ankaragücü - Beşiktaş - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor.
    • 04.09.2022 - 21:31
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    Ankaragücü - Beşiktaş - CANLI SKOR

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    Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşıyor.

    Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, saat 21.45'te başladı. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetirken mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

    İlk 11'ler

    Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Mujakic, Atakan, Oğuz, Tolga, Beridze, Zahid, Pedrinho, Ariyibi, Macheda

    Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Dele Alli, Muleka, N'Koudou, Weghorst


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