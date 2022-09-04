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Ankaragücü - Beşiktaş - CANLI SKOR
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor.
- 04.09.2022 - 21:31
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Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşıyor.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, saat 21.45'te başladı. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetirken mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
İlk 11'ler
Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Mujakic, Atakan, Oğuz, Tolga, Beridze, Zahid, Pedrinho, Ariyibi, Macheda
Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Dele Alli, Muleka, N'Koudou, Weghorst