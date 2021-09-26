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Hatayspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanına çıkıyor.
- Haber Merkezi
- 26.09.2021 - 15:59
- Güncelleme : 26.09.2021 - 16:17
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17' Gol... Hatayspor 0-1 Fenerbahçe (Rossi)
13' Mert Hakan ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye vurdu, top üstten auta gitti.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetiyor. 16:00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS ekranlarında yayınlanıyor..
İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Boudjemaa, Ribeiro, Lobjanidze, Traore, El Kaabi, Mame Diouf
Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Szalai, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Muhammed, Valencia, Rossi, Berisha