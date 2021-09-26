Euro
10.4288
1.16%
Dolar
8.8674
1.2%
Altın
499.22
1.7%
Borsa
1.385
-1.2%
Bitcoin
386.119
1.81%
EXEN Coin
21.47
-2.98%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Hatayspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanına çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 15:59
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 16:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...

    17' Gol... Hatayspor 0-1 Fenerbahçe (Rossi)

    13' Mert Hakan ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye vurdu, top üstten auta gitti.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.

    Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetiyor. 16:00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS ekranlarında yayınlanıyor..

    İLK 11'LER

    Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Boudjemaa, Ribeiro, Lobjanidze, Traore, El Kaabi, Mame Diouf

    Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Szalai, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Muhammed, Valencia, Rossi, Berisha

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir