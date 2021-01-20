Euro
9.0177
-0.44%
Dolar
7.4453
-0.26%
Altın
444.2
0.57%
Borsa
1.567
0.12%
Bitcoin
263.550
-4.62%
EXEN Coin
19.55
-4.95%
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Beşiktaş'ta 1 futbolcu koronavirüse yakalandı

    Beşiktaş Kulübü, 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. İsmi açıklanmayan oyuncunun Güven Yalçın olduğu ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 17:14
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 17:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ta 1 futbolcu koronavirüse yakalandı

    Galatasaray'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta, yarın oynanacak Fatih Karagümrük maçı öncesi koronavirüs vakasına rastlandı.

    MAÇ KADROSUNA ALINMADI

    Siyah-beyazlı kulüp oyuncunun ismini açıklamasa da, maç kadrosuna alınmayan Güven Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

    Diğer taraftan kafileye alınmayan N'Sakala ve Hasic'in kontenjan nedeniyle (12 yabancı yazılabiliyor)  kadroya dahil edilmediği öğrenildi.

    Beşiktaş ta 1 futbolcu koronavirüse yakalandı #1

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

    Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun izolasyon, takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

    Beşiktaş ta 1 futbolcu koronavirüse yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir