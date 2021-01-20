Beşiktaş'ta 1 futbolcu koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Kulübü, 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. İsmi açıklanmayan oyuncunun Güven Yalçın olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta, yarın oynanacak Fatih Karagümrük maçı öncesi koronavirüs vakasına rastlandı.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Siyah-beyazlı kulüp oyuncunun ismini açıklamasa da, maç kadrosuna alınmayan Güven Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Diğer taraftan kafileye alınmayan N'Sakala ve Hasic'in kontenjan nedeniyle (12 yabancı yazılabiliyor) kadroya dahil edilmediği öğrenildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun izolasyon, takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."