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    Galatasaray - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 08:47
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    Galatasaray - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 29. haftası Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maçla kapanacak.

    Galatasaray Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.

    beIN Sports 1'den yayınlanacak derbiyle ilgili her şey sitemizde olacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Pulgar, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Gomis

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Teixeira, Kenan, Ghezzal, Güven


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