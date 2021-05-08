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    Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü

    Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü

    Süper Lig'in 40. haftasında nefes kesen maçların sonucunda puan durumu şekillendi.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2021 - 22:54
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 23:50
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    Süper Lig'in 40. haftasında bütün maçlar aynı anda oynandı.

    Dev derbide Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek, şampiyonluk şansını devam ettirdi.

    Aynı anda oynanan maçta Ankaragücü deplasmanına çıkan Fenerbahçe son dakikalarda bulduğu golle 2-1 galip geldi ve Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

    Süper Lig'de bu sonuçlarla Beşiktaş 81 puanda kalırken Galatasaray 78, Fenerbahçe ise 79 puana yükseldi.

    SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

    Süper Lig de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü #1

    41. HAFTANIN PROGRAMI

    Süper Lig de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü #2

    42. HAFTANIN PROGRAMI

    Süper Lig de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü #3

    Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur - HABERİ

    Süper Lig de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü #4

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