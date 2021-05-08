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- Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü
Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü
Süper Lig'in 40. haftasında nefes kesen maçların sonucunda puan durumu şekillendi.
- Haber Merkezi
- 08.05.2021 - 22:54
- Güncelleme : 08.05.2021 - 23:50
Süper Lig'in 40. haftasında bütün maçlar aynı anda oynandı.
Dev derbide Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek, şampiyonluk şansını devam ettirdi.
Aynı anda oynanan maçta Ankaragücü deplasmanına çıkan Fenerbahçe son dakikalarda bulduğu golle 2-1 galip geldi ve Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
Süper Lig'de bu sonuçlarla Beşiktaş 81 puanda kalırken Galatasaray 78, Fenerbahçe ise 79 puana yükseldi.
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
41. HAFTANIN PROGRAMI
42. HAFTANIN PROGRAMI