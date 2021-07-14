Galatasaray'ın yeni sezon formaları

Galatasaray'ın 2021-2022 sezonunda giyeceği formalar taraftarın beğenisine sunuldu.

Galatasaray'da yeni sezon iç saha ve dış saha formaları satışa sunuldu. Parçalı formada alışılanın dışında çapraz bir çizgi kullanılırken siyah forma da taraftarın beğenisine sunuldu.

Galatasaray'ın yeni sezon forma tanıtımı - İZLE



FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Galatasaray'ın yeni sezon formalarının fiyatı 399 TL olarak açıklandı. GS Store üzerinden satışa sunulan profesyonel maç formasının fiyatı ise ise 999 TL olarak açıklandı.