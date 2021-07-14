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    Galatasaray'ın yeni sezon formaları

    Galatasaray'ın 2021-2022 sezonunda giyeceği formalar taraftarın beğenisine sunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2021 - 11:43
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    Galatasaray'ın yeni sezon formaları

    Galatasaray'da yeni sezon iç saha ve dış saha formaları satışa sunuldu. Parçalı formada alışılanın dışında çapraz bir çizgi kullanılırken siyah forma da taraftarın beğenisine sunuldu.

    Galatasaray'ın yeni sezon forma tanıtımı - İZLE

    FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

    Galatasaray'ın yeni sezon formalarının fiyatı 399 TL olarak açıklandı. GS Store üzerinden satışa sunulan profesyonel maç formasının fiyatı ise ise 999 TL olarak açıklandı.

    Galatasaray ın yeni sezon formaları #1

    Galatasaray ın yeni sezon formaları #2

    Galatasaray ın yeni sezon formaları #3

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