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Galatasaray'ın yeni sezon formaları
Galatasaray'ın 2021-2022 sezonunda giyeceği formalar taraftarın beğenisine sunuldu.
- Haber Merkezi
- 14.07.2021 - 11:43
Galatasaray'da yeni sezon iç saha ve dış saha formaları satışa sunuldu. Parçalı formada alışılanın dışında çapraz bir çizgi kullanılırken siyah forma da taraftarın beğenisine sunuldu.
Galatasaray'ın yeni sezon forma tanıtımı - İZLE
FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR
Galatasaray'ın yeni sezon formalarının fiyatı 399 TL olarak açıklandı. GS Store üzerinden satışa sunulan profesyonel maç formasının fiyatı ise ise 999 TL olarak açıklandı.