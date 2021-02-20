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    Alanyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 20.02.2021 - 18:09
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    Alanyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray, zorlu Alanya deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor.

    Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Ömer, Etebo, Emre Kılınç, Fernandes, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed

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