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Galatasaray - Başakşehir - CANLI SKOR
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.
- Haber Merkezi
- 18.12.2021 - 18:47
- Güncelleme : 18.12.2021 - 19:03
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1' Maç başladı.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 17. hafta maçında Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor.
Galatasaray Stadyumu'nda saat 19:00'da oynanan mücadeleyi Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Morutan, Feghouli, Kerem, Diagne
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Leo Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Visca, Berkay, Chadli, Okaka