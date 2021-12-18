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    Galatasaray - Başakşehir - CANLI SKOR

    Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2021 - 18:47
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 19:03
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    1' Maç başladı.

    Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 17. hafta maçında Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor.

    Galatasaray Stadyumu'nda saat 19:00'da oynanan mücadeleyi Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Morutan, Feghouli, Kerem, Diagne

    Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Leo Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Visca, Berkay, Chadli, Okaka

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