Euro
11.1139
-0.31%
Dolar
9.5896
0.65%
Altın
550.2
-0.15%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
592.399
-0.52%
BTXN Coin
26.70
4.82%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 18:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

    Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Konyaspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, kazanarak kötü gidişe son vermek ve moral bulmak istiyor. Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 19 puanla 5. sırada girdi.

    Spor Toto Süper Lig'de 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda hanesine 17 puan yazdıran İttifak Holding Konyaspor, 7. sırada yer aldı. Konyaspor, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Fenerbahçe karşısında yaşamıştı.

    İLK 11'LER

    Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Oğulcan, Soner, Bytyqi, Çekiçi, Serdar, Cikalleshi

    Fenerbahçe: Altay, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ferdi, Zajc, Rossi, Pelkas, Valencia

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir