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    Kasımpaşa-Galatasaray - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 19:13
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 19:55
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    38' Gol... Kasımpaşa 0-2 Galatasaray (Kerem)

    32' Gol... Kasımpaşa 0-1 Galatasaray (Cicaldau)

    25' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem'in içeri çevirdiği topa Diagne kayarak hamle yaptı ama yetişemedi.

    22' Galatasaray atağında Diagne bomboş durumda ceza sahasına doğru hareketlendi ama Kasımpaşa savunması geriden gelip yetişti ve tehlikeyi önledi.

    18' Ani gelişen Galatasaray atağında sağ kanatta topla buluşan Barış Alper, ceza sahası içindeki Cicaldau'ya aktardı pasını. Onun vuruşunda top üstten dışarı gitti.

    16' Hajradinovic'in sağdan ortasında Muslera tek yumrukla topu uzaklaştırdı.

    14' Cicaldau'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda kale ağzına yönelen topu Ertuğrul rahat bir şekilde kontrol etti.

    13' Van Aanholt'un soldan içeri doğru gönderdiği topu Kasımpaşa savunması karşıladı.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Kasımpaşa - Galatasaray maçı beIN Sports'ta canlı yayınlıyor.

    İLK 11'LER

    Kasımpaşa: Ertuğrul; Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Eren; Travnik, Sadiku, Hajradinovic; Varga, Yusuf, Jorgensen

    Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Morutan, Barış Alper, Kerem, Diagne

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