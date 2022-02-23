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    İsmail Kartal'dan futbolculara motivasyon

    İsmail Kartal'dan futbolculara motivasyon

    İsmail Kartal, 3-2 kaybettikleri Slavia Prag maçının rövanşı için takımına güveniyor. Öğrencileriyle görüşme yapan deneyimli çalıştırıcı, "Tur için Fenerbahçe gibi oynayın" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 11:16
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    Fenerbahçe dün yaptığı antrenmanla Slavia Prag rövanşı hazırlıklarının İstanbul’daki etabını tamamladı.

    İsmail Kartal, Samandıra’daki son idmanda öğrencilerine bir moral konuşması yaptı.

    "TERSİNE ÇEVİRMEK HALA BİZİM ELİMİZDE"

    60 yaşındaki teknik adam, “Ligde ve Türkiye Kupası’nda aldığımız sonuçlarla büyük hayal kırıklığı yarattık. Slavia Prag’a karşı ilk maçta da şanssız bir yenilgi yaşadık. Ancak bunu tersine çevirmek hâlâ bizim elimizde” dedi.

    İsmail Kartal dan futbolculara motivasyon #1

    "RAKİBİMİZ SAYGI DUYULACAK BİR TAKIM"

    İsmail Kartal, her geçen hafta yeni sistemin daha da oturduğunu belirterek, “Doğru yolda olduğumuzu gösteriyoruz. Genç arkadaşlarımız da büyük katkı veriyor. Prag’da bizi zor bir maç bekliyor. Rakibimiz, saygı duyulacak bir takım olduğunu Kadıköy’de gösterdi. Çok iyi oyunculara sahipler. Ancak biz de Fenerbahçe’yiz."

    "KENDİNİZE GÜVENİN"

    Fanatik'te yer alan habere göre; deneyimli çalıştırıcı, kaliteli bir takım olduklarını belirterek, "Hiçbir şey bitmiş değil. Biz çok daha kaliteli bir takımız. Kendi oyunumuzu oynarsak, kalitemizi sahaya yansıtırsak, ilk maçtaki 3-2’lik mağlubiyete rağmen turu geçen taraf oluruz. Bu konuda benim size güvenim tam. Siz de kendinize güvenin.” ifadelerini kullandı.

    İsmail Kartal dan futbolculara motivasyon #2


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