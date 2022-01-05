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    Beşiktaş-Antalyaspor - CANLI SKOR

    Süper Kupa finalinde Beşiktaş ve Antalyaspor, Katar'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2022 - 20:44
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 20:53
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    5' Antalyaspor'da Veysel Sarı, sarı kart gördü.

    2' Beşiktaş'ta tek toplarla rakip ceza sahasına yaklaşan Rıdvan Yılmaz uzaktan şutunu çekti top üstten auta gitti.

    1' Maç başladı.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15. kez düzenlenen Süper Kupa'da Beşiktaş ile Antalyaspor, Katar'da karşı karşıya geliyor.

    Karşılaşma, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda yapılıyor. Saat 20.45'te başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan, Larin, Batshuayi

    Antalyaspor: Boffin, Eren, Doğukan, Milosevic, Güray, Kudriashov, Poli, Crivelli, Ghacha, Bünyamin, Veysel


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