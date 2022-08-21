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    Beşiktaş'ın penaltı beklediği an

    Beşiktaş'ın penaltı beklediği an

    Beşiktaş - Fatih Karagümrük karşılaşmasında siyah-beyazlılar Caner Erkin'in çizgiden çıkarttığı pozisyon sonrası uzun süre boyunca penaltı itirazında bulundu. VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi.
    • 21.08.2022 - 22:16
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 22:25
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    Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

    Maç 0-0 devam ederken mücadelenin 11. dakikasında siyah-beyazlılar etkili bir atak geliştirdi.

    Hakem devam dedi

    Salih Uçan'ın vuruşunda Caner Erkin ağlara giden topu son anda engelledi. Beşiktaşlı futbolcular, Caner Erkin'in çizgide müdahalesi sonrası penaltı bekledi.

    VAR'dan herhangi bir uyarı gelmezken, siyah-beyazlı futbolseverler hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemlerine büyük tepki gösterdi.

    Öte yandan Caner Erkin'in siyah-beyazlı taraftarların penaltı itirazı sırasında el hareketi çekmesi de hoş karşılanmadı.

    İşte o pozisyon...

    Beşiktaş ın penaltı beklediği an #1

    Beşiktaş ın penaltı beklediği an #2

    Beşiktaş ın penaltı beklediği an #3

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)


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