Trabzonspor-Giresunspor maçının muhtemel 11'leri

Ligde zirve yarışından kopmak istemeyen Trabzonspor, Giresunspor'u yenerek Karagümrük yenilgisini unutturmak istiyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında Giresunspor'u konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Karagümrük karşısında deplasmanda 4-1 mağlup olarak zirve yarışında önemli yara alan bordo-mavililer, Giresunspor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyor.

Önemli eksikler var

Karadeniz ekibinde, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor. Marc Bartra ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Vitor Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Djaniny, Trezeguet, Gomez

Giresunspor: Onurcan, Alper, Arias, Perez, Hayrullah, Eguskiza, Mejia, Görkem, Bajic, Serginho, Kuwas